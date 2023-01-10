Адриан Янез – Робу Фонту: будь готов к бойне!

Американский боец UFC Адриан Янез высказался по поводу предстоящего поединка с Робом Фонтом.

«Никто не проверял мою борьбу, поэтому я думаю, что он будет пытаться бороться и пытаться раскрыть некоторые зоны. Но я стараюсь быть готовым ко всем, потому что в этом дивизионе так много борцов. Это одна из тех вещей, которые я много тренировал.

Немного удивительно то, что он принял этот бой, но у него было два поражения: против Жозе Альдо и Марлона Веры, которые были на вершине дивизиона. Возможно, он рассматривает этот бой как бой-возвращение, как подготовительный бой. Это будет гораздо больше, чем тренировочный бой, он должен быть готов к войне. Но это единственная причина, по которой я думаю, что он принял бой: у него либо не было других вариантов, либо он думает, что это бой для него, чтобы вернуться в колонку побед, и я любой ценой пресеку это», — приводит слова Янеза BJPenn.

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