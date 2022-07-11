Боец UFC: действительно чувствую, что побью Петра Яна

Американский боец UFC Адриан Янез рассказал о том, что он смог бы победить в бою с россиянином Петром Яном.

«Я чувствую, что побью Петра Яна. Понимаю, что любой боец должен выходить в октагон с такими мыслями, но я действительно смотрю на него и понимаю, что могу победить. Особенно глядя на его бойцовский стиль – могу использовать несколько разных стилей. Как по мне, Петр Ян на самом деле применяет только высокий гард и изредка проводит тейкдауны.

Я очень часто видел высокий гард. Я спарринговал с боксёрами и бойцами муай-тай. Я тренировался со многими этими парнями. У меня получалось переработать их с высоким гардом», — приводит слова Янеза Sportskeeda.

Ян в своём последнем бою встречался с представителем США Алджэмейном Стерлингом. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой американца раздельным судейским решением.