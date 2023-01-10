Стерлинг сообщил, что из-за травмы не сможет провести бой с Сехудо в марте

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг рассказал о том, что он не будет готов провести бой с Генри Сехудо в марте.
«Сейчас главный вопрос в том, смогу ли я выступать с повреждённым бицепсом. Проходить ещё один тренировочный лагерь с порванным бицепсом против парня, который сильнее меня в плане борьбы, который будет больше использовать свою борьбу… Мне понадобится этот бицепс, чтобы выступать на 100%. И я не отношусь к Генри Сехудо легкомысленно… Реально ли мне драться в марте? Я так не думаю», — приводит слова Стерлинга MMA News.
Напомним, в последнем бою Алджамейн встречался с соотечественником, Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг добыл победу техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В ММА он провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения.
Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Петра Яна:
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