Чимаев: мне обещают чемпионский бой после каждого поединка. Дайте мне шанс

Известный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о своих перспективах подраться за титул.

«Сейчас все хотят со мной драться. Когда я вызывал их раньше, когда ещё не был знаменит, тогда никто не хотел со мной драться. Никто меня не вызывал, а если дело доходило до боя, до подписания контракта, в конце концов, у кого-то возникала травма, у кого-то какие-то проблемы.

Конечно, я хочу бороться за титул. Мне обещают чемпионский бой после каждого поединка. Так было после Гилберта Бёрнса. Затем мы попробовали устроить бой с Кевином Холландом. После этого, говорят, может, мне дадут бой за титул. Я не знаю. Сейчас этого не произошло, и все знают, что это лёгкий бой для меня, но они не хотят дать мне шанс разбить этого парня», — приводит слова Чимаева Sportskeeda.

Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём авто: