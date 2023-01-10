Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев: мне обещают чемпионский бой после каждого поединка. Дайте мне шанс

Чимаев: мне обещают чемпионский бой после каждого поединка. Дайте мне шанс
Комментарии

Известный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о своих перспективах подраться за титул.

«Сейчас все хотят со мной драться. Когда я вызывал их раньше, когда ещё не был знаменит, тогда никто не хотел со мной драться. Никто меня не вызывал, а если дело доходило до боя, до подписания контракта, в конце концов, у кого-то возникала травма, у кого-то какие-то проблемы.

Конечно, я хочу бороться за титул. Мне обещают чемпионский бой после каждого поединка. Так было после Гилберта Бёрнса. Затем мы попробовали устроить бой с Кевином Холландом. После этого, говорят, может, мне дадут бой за титул. Я не знаю. Сейчас этого не произошло, и все знают, что это лёгкий бой для меня, но они не хотят дать мне шанс разбить этого парня», — приводит слова Чимаева Sportskeeda.

Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём авто:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023