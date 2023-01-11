Кевин Ли предложил себя в качестве первого соперника Джейка Пола в PFL

30-летний американский боец Кевин Ли, ранее выступавший в полусреднем весе UFC, высказался по поводу возможного поединка с YouTube-блогером Джейком Полом.

«Они сейчас проводят супербои. Что может быть лучше, чем бой со мной? Я не знаю. Думаю, если Джейк Пол настроен серьёзно, если он серьёзно относится к боям ММА, то он выйдет в клетку. Это совершенно другое, нежели боксёрская арена. Это совершенно другая вещь.

Но если он хочет получить настоящее уважение от людей, которые действительно понимают бои, ему придётся драться с таким, как я. Я нахожусь в расцвете своей карьеры, я чертовски хороший борец. Я дрался с шестью чемпионами мира… Я уже дрался со всеми этими парнями, так что, если он пройдёт дистанцию со мной, люди могут посмотреть на него и сказать: «О, хорошо, этот парень может однажды сразиться с Леоном Эдвардсом». Типа у него действительно есть потенциал», — приводит слова Ли BJ Penn.

Джейк Пол готовится к дебюту в ММА: