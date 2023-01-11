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Источник: Фрэнсис Нганну покинул UFC и стал свободным агентом

Источник: Фрэнсис Нганну покинул UFC и стал свободным агентом
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунский и французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну покинул промоушен и стал свободным агентом, сообщает Sportskeeda со ссылкой на свои источники.

В выходные появились слухи о том, что боец, занимающий пятое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, может уйти в PFL. Нганну поделился фотографиями празднования Нового года в кругу семьи, на которых его мама была замечена в футболке PFL.

Предыдущие семь лет Нганну провёл в UFC, показав в промоушене результат 12-2. Он стал чемпионом в тяжёлом весе на турнире UFC 260, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде. Нганну защитил пояс на UFC 270, где победил Сириля Гана единогласным решением.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:

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