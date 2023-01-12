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Олег Тактаров показал архивный снимок 1995 года, когда он стал чемпионом UFC

Олег Тактаров показал архивный снимок 1995 года, когда он стал чемпионом UFC
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Победитель турнира по смешанным единоборствам UFC 6, прославленный российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивным снимком 1995 года.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

В июле 1995 года Тактаров стал первым чемпионом UFC из России. Это произошло на Casper Events Cente, в городе Каспер (штат Вайоминг, США).

Тактарову сейчас 55 лет. По окончании спортивной карьеры россиянин в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион промоушена Даны Уайта зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Олег также известен высказываниями в адрес соотечественника, экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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