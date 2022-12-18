На багаже Тактарова! Россиянин играючи размолотил американца в UFC. Видео

В ночь на 18 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе на арене Apex проходит огненный турнир UFC Fight Night 216. Это последнее событие 2022 года под эгидой промоушена, поэтому «на сладкое» организаторы постарались подготовить побольше интересных противостояний. Уже в прелимах началась самая настоящая жара. В одном из поединков россиянин Ринат Фахретдинов (19-1) столкнулся с американцем Брайаном Баттлом (8-1). Бой в полусреднем весе стал настоящим украшением вечера.

С первых же секунд россиянин начал активно лупить соперника. А уже на экваторе стартовой минуты Фахретдинов перевёл Баттла в партер. Видимо, наличие в углу Олега Тактарова заставило Рината мощно броситься в атаку. Из удобного положения россиянин начал накидывать мощные удары по корпусу. Брайан активно сопротивлялся, но долго не мог перевести дело в удобное положение. Было видно, насколько чётко Фахретдинов работает по сопернику, как классно выполняет все действия. А в одном из моментов он так мощно попал по голове, что американец просто потерялся.

Было заметно, что Ринат полностью контролирует ситуацию. Он рассёк Баттлу бровь, а канвас начало заливать кровью. Американец пытался дважды провести «треугольник», но все эти попытки выглядели слабыми. До конца первого раунда Брайан дожил чудом. После паузы сценарий практически идеально повторился. Фахретдинов вновь забрал контроль над ситуацией и перевёл дело в партер. Там он начал методично разносить соперника. Американский плотник начал пропускать один крепкий удар за другим. Он пытался выйти на спасительный удушающий, но россиянин спокойно уходил от этих потуг за счёт своей мощи.

В третьем раунде американец пошёл вперёд, поскольку прекрасно понимал, что два предыдущих он провалил. Но это стало роковой ошибкой. Ринат великолепно попал навстречу и отправил соперника на настил. Но добивать противника россиянин не стал. Он просто контролировал ситуацию и наносил Брайану мощнейшие удары. Американец героически жил, но с каждой секундой выглядел всё более жалко и беспомощно. Концовка поединка полностью осталась за россиянином.

Права на видео принадлежат UFC.

Дело дошло до судейского решения, но никто не сомневался в победе нашего соотечественника. Слишком уж легко Ринат провёл поединок, не позволил сопернику буквально ничего. Видимо, опыт Тактарова стал определяющим фактором. Все рефери отдали победу россиянину, иначе и быть не могло! Он продолжает идти на приличной победной серии и теперь может требовать у UFC гораздо более статусного соперника.