Стерлинг: Сехудо, я не говорил, что бой отменяется

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что не отказывается от боя с Генри Сехудо.



Ранее Стерлинг сообщил, что у него частный разрыв сухожилия бицепса и он провёл в таком состоянии два поединка и два тренировочных лагеря, а теперь планирует заняться здоровьем.



«Я не говорил, что бой отменяется. Сейчас я решаю проблемы со своим бицепсом вместе с командой UFC и врачами. Ты можешь подождать меня ещё месяц, и тогда я надеру тебе задницу, Генри. Потому что если ты проиграешь Шону О’Мэлли, то можешь попрощаться со своим шансом встретиться с настоящим королём», — написал Стерлинг на своей странице в социальной сети.



Сообщалось, что Стерлинг и Сехудо могут провести титульный бой в марте 2023 года.

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