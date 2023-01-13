Костя Цзю поздравил Дмитрия Бивола с признанием боксёром 2022 года

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал признание Дмитрия Бивола боксёром года по версии журнала The Ring.



«Здорово, что Дмитрия признали лучшим боксёром года! Он заслужил этого. Очень рад за него! Передавайте ему огромный привет», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Напомним, в борьбе за эту награду Бивол опередил чемпиона мира по версиям WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ и бывшего обладателя титула WBC в супернаилегчайшем весе американца Джесси Родригеса.



В 2022 году Бивол дважды защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, одержав победы в поединках с мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.