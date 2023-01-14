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Биспинг: верю, что Эдвардс может победить Усмана, но он проиграет Чимаеву

Биспинг: верю, что Эдвардс может победить Усмана, но он проиграет Чимаеву
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг считает, что британский боец и действующий обладатель титула в полусреднем весе Леон Эдвардс выиграет у Камару Усмана, но может проиграть Хамзату Чимаеву.

«Я полностью за Эдвардса, я в его команде. Ему предстоит тяжёлый бой с Камару Усманом. Я верю, что он может победить и защитить пояс. Проблема лишь в том, что парни из первой десятки полусреднего дивизиона — сильные грэпплеры. Это не значит, что Эдвардс не может выиграть, но это будет проблемой для него. В конце концов, думаю, он уступит титул. Возможно, совсем скоро Чимаев будет с поясом полусреднего веса, он способен выиграть у Леона», — приводит слова Биспинга Sportskeeda.

Бой Эдвардса с Усманом может состояться на турнире UFC 286 в Лондоне. Об этом сообщил сам Эдвардс.

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