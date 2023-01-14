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Фото: Исраэль Адесанья похвастался новой татуировкой

Фото: Исраэль Адесанья похвастался новой татуировкой
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья, славящийся любовью к татуировкам, похвастался новым рисунком на теле.

«Что это означает?» – написал боец в социальных сетях.

Фото: из личного архива Исраэля Адесаньи

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC 281, Адесанья впервые проиграл в рамках среднего дивизиона, уступив техническим нокаутом в пятом раунде бразильцу Алексу Перейре.

Поражение стало для 33-летнего новозеландца вторым в карьере – в марте 2021 года на UFC 259 он проиграл единогласным решением польскому ветерану Яну Блаховичу в борьбе за титул организации в полутяжёлом весе (до 93 кг).

Ожидается, что чемпионский реванш Адесаньи и Перейры состоится в первой половине наступившего года.

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