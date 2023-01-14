Фото: Исраэль Адесанья похвастался новой татуировкой
Поделиться
Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья, славящийся любовью к татуировкам, похвастался новым рисунком на теле.
«Что это означает?» – написал боец в социальных сетях.
Фото: из личного архива Исраэля Адесаньи
В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC 281, Адесанья впервые проиграл в рамках среднего дивизиона, уступив техническим нокаутом в пятом раунде бразильцу Алексу Перейре.
Поражение стало для 33-летнего новозеландца вторым в карьере – в марте 2021 года на UFC 259 он проиграл единогласным решением польскому ветерану Яну Блаховичу в борьбе за титул организации в полутяжёлом весе (до 93 кг).
Ожидается, что чемпионский реванш Адесаньи и Перейры состоится в первой половине наступившего года.
Новость по темеМарвин Веттори дал прогноз на реванш Перейры и Адесаньи
Комментарии
- 15 января 2023
-
00:30
-
00:26
-
00:14
- 14 января 2023
-
23:50
-
23:26
-
22:55
-
22:53
-
21:58
-
21:55
-
21:17
-
20:57
-
20:05
-
19:33
-
19:04
-
18:10
-
17:57
-
17:41
-
16:50
-
15:54
-
14:57
-
14:31
-
13:37
-
12:52
-
11:56
-
11:15
-
11:13
-
10:23
-
09:41
-
09:15
-
00:50
- 13 января 2023
-
23:21
-
21:56
-
21:08
-
20:53
-
20:29
Партнерский контент