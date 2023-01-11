Марвин Веттори дал прогноз на реванш Перейры и Адесаньи
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори высказался об ожидаемом реванше между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
Напомним, первая встреча бойцов состоялась в ноябре на UFC 283, и Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом организации.
«Если они подерутся во второй раз, то Перейра снова побьёт Исраэля. Не знаю, у меня такое чувство, что у Перейры была миссия победить его, а теперь… Очевидно, он, как и все, задумывается о деньгах. И он понимает, что выходить на бой с кем-то, имеющим хорошую борьбу, довольно опасно», – сказал Веттори в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Ранее Генри Сехудо дал совет Адесанье перед возможным реваншем с Перейрой.
Новость по темеГенри Сехудо дал совет Адесанье перед реваншем с Перейрой
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