Марвин Веттори дал прогноз на реванш Перейры и Адесаньи

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори высказался об ожидаемом реванше между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в ноябре на UFC 283, и Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом организации.

«Если они подерутся во второй раз, то Перейра снова побьёт Исраэля. Не знаю, у меня такое чувство, что у Перейры была миссия победить его, а теперь… Очевидно, он, как и все, задумывается о деньгах. И он понимает, что выходить на бой с кем-то, имеющим хорошую борьбу, довольно опасно», – сказал Веттори в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Ранее Генри Сехудо дал совет Адесанье перед возможным реваншем с Перейрой.