Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев оценил шансы Сергея Павловича стать чемпионом UFC в тяжёлом весе после ухода Фрэнсиса Нганну.



«Сергей ещё молод, молод и горяч. У него вагон заряда, много желания показать себя за рубежом. Как я понимаю, все последние бои — досрочки. Жалко, что он не подерётся с Нганну, а всё остальное неважно. Всё возможно!» — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом чемпионата Сергеем Сорокиным.



Ранее стало известно, что чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отказался подписывать новый контракт с промоушеном и освободил чемпионский пояс. За вакантный титул на турнире UFC 285 в марте 2023 года сразятся Джон Джонс и Сириль Ган.



Сергей Павлович располагается на третьем месте в рейтинге тяжеловесов UFC.