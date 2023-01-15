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Павел Гордеев оценил шансы Сергея Павловича стать чемпионом UFC в тяжёлом весе

Павел Гордеев оценил шансы Сергея Павловича стать чемпионом UFC в тяжёлом весе
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Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев оценил шансы Сергея Павловича стать чемпионом UFC в тяжёлом весе после ухода Фрэнсиса Нганну.

«Сергей ещё молод, молод и горяч. У него вагон заряда, много желания показать себя за рубежом. Как я понимаю, все последние бои — досрочки. Жалко, что он не подерётся с Нганну, а всё остальное неважно. Всё возможно!» — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом чемпионата Сергеем Сорокиным.

Ранее стало известно, что чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отказался подписывать новый контракт с промоушеном и освободил чемпионский пояс. За вакантный титул на турнире UFC 285 в марте 2023 года сразятся Джон Джонс и Сириль Ган.

Сергей Павлович располагается на третьем месте в рейтинге тяжеловесов UFC.

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