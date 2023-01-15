Нганну — всё? Пояс Павловичу придётся выбивать из настоящей легенды UFC

Только-только стартовал первый турнир промоушена UFC в 2023 году, как появилась оглушительная новость. По слухам, 5 марта на турнире UFC 285 зарубятся легендарный Джон Джонс и первый номер рейтинга в тяжёлом весе Сириль Ган. Это означает только одно – Фрэнсис Нганну, судя по всему, окончательно остался без нового контракта и покидает организацию. К этому всё и шло, если честно. Пусть пока это и не официальная информация.

Суперзвезда так и не смог усмирить свои финансовые аппетиты, буквально выбивал у Даны Уайта максимально «жирные» контракты. Боссам надоело терпеть выходки чемпиона, ставшего обузой.



Если ситуация развернётся именно так, Нганну не должен затеряться за пределами UFC. Видимо, он окончательно отказался от мечты триумфально завершить карьеру в лучшем промоушене планеты. Судя по слухам, в ближайшее время Фрэнсис решил прилично подзаработать. И вариантов для продолжения карьеры – море! Там и FPL с Джейком Полом, на переход в которую и намекал Нганну последними постами в социальных сетях, и возможный поединок с легендарным боксёром Тайсоном Фьюри. Боец несколькими яркими вывесками может заработать на безбедную старость, причём не только себе.

UFC моментально отреагировала на сложившуюся ситуацию и продемонстрировала, что дивизион сможет выжить и без Нганну. Чего только стоит ближайший поединок за вакантный пояс, который освободился после ухода Фрэнсиса. С одной стороны – легендарный Джон Джонс, который по-прежнему дорог промоушену. Иначе объяснить титульный поединок после трёхлетнего простоя просто не получается. С другой – феноменальный Сириль Ган, который буквально дышал чемпиону в спину. А свой титульник с Нганну француз проиграл лишь судейским решением, выглядел очень достойно.



С большим интересом со стороны за этой зарубой будет наблюдать россиянин Сергей Павлович, который занимает четвёртое место в рейтинге тяжеловесов. Он набрал фантастический ход, за 2022 год одержал три победы. Выше нашего парня идёт только Стипе Миочич. Но тот утратил титул в своём последнем поединке, а после этого простаивает два года. И дать ему возможность вернуть пояс в обход Павловича – настоящее преступление.

Сражение техничного американца и мощного француза даст Павловичу нового соперника. И в любом случае на пути к поясу станет настоящая глыба. Но наш яркий нокаутёр уже доказал, что способен размолотить любого, чтобы стать чемпионом UFC. И после ухода Нганну дорожка к титулу стала на один шаг короче!