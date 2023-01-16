Кёртис Блэйдс назвал вероятного соперника. Это россиянин

Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC американец Кёртис Блэйдс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказал предположение, что его новым соперником будет россиянин Сергей Павлович.

«Конечно, я уже видел новости, Ган получит ещё один титульный бой и будет драться с Джонсом. Скорее всего, моим соперником будет Паволич, и меня это устраивает. Как я уже говорил, я просто хочу, чтобы мой следующий соперник был ранжирован выше меня, чтобы победа действительно повышала мой рейтинг», — написал Блэйдс.



В настоящий момент Блэйдс занимает четвёртое место в рейтинге бойцов UFC, выступающих в тяжёлом весе, Павлович занимает третью позицию.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: