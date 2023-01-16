Кёртис Блэйдс назвал вероятного соперника. Это россиянин
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Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC американец Кёртис Блэйдс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказал предположение, что его новым соперником будет россиянин Сергей Павлович.
«Конечно, я уже видел новости, Ган получит ещё один титульный бой и будет драться с Джонсом. Скорее всего, моим соперником будет Паволич, и меня это устраивает. Как я уже говорил, я просто хочу, чтобы мой следующий соперник был ранжирован выше меня, чтобы победа действительно повышала мой рейтинг», — написал Блэйдс.
В настоящий момент Блэйдс занимает четвёртое место в рейтинге бойцов UFC, выступающих в тяжёлом весе, Павлович занимает третью позицию.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:
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