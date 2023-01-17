Стерлинг отреагировал на решение Фрэнсиса Нганну уйти из UFC

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мыслями по поводу решения франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну покинуть промоушен UFC.



«На самом деле я опечален этим известием. Хочу сказать, что обе стороны этой вечеринки облажались. Думаю, Фрэнсис нуждается в UFC, чтобы продолжать своё восхождение. Люди знают, кто он такой, но, как мне кажется, для того чтобы выйти на следующий уровень, нужно победить такого парня, как Джон Джонс. В этом нет сомнений.



Теперь он уходит, он свободный агент… Сколько денег он заработает в других лигах? Я не знаю… Может, он получит бой с Тайсоном Фьюри? Это хороший вариант для него, потому что, возможно, он принесёт огромные деньги», — приводит слова Стерлинга MMA News, ссылаясь на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана: