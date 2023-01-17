Дерек Чисора хочет провести два боя с Фрэнсисом Нганну: по правилам бокса и ММА

Известный британский боксёр Дерек Чисора выразил желание сразиться с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Об этом информирует IFL T, ссылаясь на чемпиона IBF в наилегчайшем весе Санни Эдвардса.



По сведениям источника, Чисора желает провести два боя с Нганну: один по правилам бокса, второй по правилам ММА.



Фрэнсису 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, в 12 из них одержав победы. В своём последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил по очкам француза Сириля Гана. В январе 2022 года Фрэнсис ушёл из UFC из-за финансовых разногласий, тем самым освободив чемпионский титул в тяжёлом весе.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну: