Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг показал актуальную физическую форму. Фото

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своей нынешней физической формой.

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Напомним, в последнем бою Алджамейн встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В ММА он провёл 25 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения.

Россиянин Пётр Ян встретился с американцем Алджэмейном Стерлингом: