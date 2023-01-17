Стерлинг ведёт себя как жулик. Американец морочит голову фанатам и дурачит UFC

Алджамейн Стерлинг – один из самых странных чемпионов в истории UFC. Началось всё с получения чемпионского пояса. В сражении с Петром Яном американец выглядел намного хуже нашего соотечественника, но в итоге вовремя изобразил адские мучения после нелегитимного удара коленом в голову и стал чемпионом. Дисквалификация россиянина до сих пор вызывает ожесточённые споры.

После этого прошло уже практически два года, а Стерлинг лишь дважды выходил в октагон защищать свой пояс. Сначала было ограбление Яна в реванше, когда судьи раздельным решением отдали победу Алджамейну. А затем американец без проблем разобрал Ти Джея Диллашоу, который выходил на титульник с серьёзной травмой. И, видимо, следующий бой от него мы увидим не скоро!



Стерлинг активно ругается в социальных сетях с Генри Сехудо, который намерен заполучить битву за пояс любой ценой. Но полемика чемпиона говорит о том, что драться он пока не намерен. Сначала Алджамейн сослался на частичный разрыв сухожилия бицепса. Такой ход никого не удивил, после каждого предыдущего боя американец на долгий срок запирал себя в «лазарет», постоянно выдумывая новые болячки.

Теперь обнаглевший чемпион пошёл ещё дальше. Он предлагает UFC ввести временный титул, за который смогут сразиться Генри Сехудо и Шон О’Мэлли. А хитрый Стерлинг продолжит оставаться обладателем титула, предложив потенциальным соперникам зарубиться за «пустышку».

Алджамейн Стерлинг американский боец, чемпион UFC в легчайшем весе «Если Генри хочет ждать меня, он может подождать, или, если он хочет принять более лёгкий бой, которым он считает Шона О'Мэлли, он может побить Шона. Если Генри скажет, что он не хочет ждать, может быть, они введут временный титул. Меня это не разозлит, потому что, в конце концов, временный пояс означает только то, что в объединительном поединке оба парня получат процент с продаж платных трансляций, а я, как известно, выступаю за то, чтобы любой участник основного карда номерного мероприятия получал процент от продаж».

Стерлингу стоит поучиться у Иржи Прохазки. Чешский самурай получил тяжёлую травму плеча и освободил чемпионский пояс. Он дал возможность дивизиону дышать и выдавать действительно топовые бои в своё отсутствие. Но тянущий время Алджамейн может быть выгоден для Петра Яна. Если Сехудо и О’Мэлли выдадут не самый яркий поединок, в следующий претендентский бой могут вновь позвать россиянина. И это для того, чтобы всё-таки закрыть трилогию со Стерлингом. Но, если честно, американцу пора поплатиться за эгоизм!



Стерлинг – жулик, который сознательно бегает от соперников, саботирует защиту титула и простаивает по году. Фрэнсис Нганну своим поведением привёл к застою в дивизионе, что привело к его уходу из UFC. Алджамейна не стоит выгонять из промоушена. Но дядюшке Дане пора показать свой характер. Если поставить Стерлинга в жёсткие рамки, травма бицепса чудесным образом вылечится, можно даже не сомневаться в этом.