Магни – о Чимаеве: я думал он просто милый маленький волк

Американский боец смешанных единоборств Нил Магни высказался о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

«100 процентов, я всё ещё хочу бой с Чимаевым. У нас была небольшая возможность потренироваться в Нью-Йорке, и этот парень определенно заслуживает внимания. Я пошел туда, думая: «О, он просто милый маленький волк, с которым я могу тренироваться в джиу-джитсу. Я понял очень, очень быстро, какой, чёрт возьми, этот парень действительно настоящий. Он не тот боец, к которому можно относиться легкомысленно», — приводит слова Магни MMA Mania.

Ранее Магни не раз высказывал желание провести поединок с Чимаевым. Сам Чимаев при этом также был не против.

На счету Чимаева в MMA 12 побед и ни одного поражения.

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