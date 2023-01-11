В UFC решили кинуть Чимаева? Чеченцу не дают подраться за пояс!

Когда Хамзат Чимаев ворвался в UFC, одним из его главных козырей стало неутомимое желание драться — сколько угодно и с кем угодно. Став популярным, Борз начал выходить в октагон всё реже: его требования возросли, что не замедлил отметить Дана Уайт. Впрочем, тут нет ничего удивительного, учитывая, что чеченский швед стал главной звездой промоушена. Теперь Хамзату нужен титульный бой, который он заслужил ещё почти год назад, победив первого номера рейтинга полусредневесов Гилберта Бёрнса. Но Чимаеву не дают биться за пояс.

«Конечно, я хочу бороться за титул. Мне обещают чемпионский бой после каждого поединка. Так было после Гилберта Бёрнса. Затем мы попробовали устроить бой с Кевином Холландом. После этого, говорят, что, может, мне дадут бой за титул. Я не знаю. Сейчас этого не произошло, и все знают, что это лёгкий бой для меня, но они не хотят дать мне шанс разбить этого парня», — приводит слова Чимаева Sportskeeda.

Складывается ощущение, что Хамзата действительно «маринуют». Ранее Дана Уайт публично обещал чеченцу титульный шанс — но так и не ответил за слова. Обычно парней с таким послужным списком и уровнем хайпа максимально быстро подводят к чемпионскому титулу — например, знаменитый Конор Макгрегор завоевал свой дебютный пояс уже в пятом поединке в UFC. А на счету Хамзата шесть шикарных боёв, но даже про временный титул разговора не идёт. Хотя Борз выступает даже круче, чем Ноториус.

Почему Уайт не торопится выполнять обещание? Один из главных факторов, если не самый главный — турнирная ситуация в полусреднем и среднем весовых дивизионах. Сенсационные поражения Камару Усмана и Исраэля Адесаньи буквально вынуждают лигу проводить реванши с участием своих экс-чемпионов. А вот Хамзат может и подождать, учитывая, что его бои даже без титульного статуса собирают миллионы просмотров — настолько он популярен. Уайта всё устраивает, ему незачем торопиться с поясом для своей суперзвезды.

Да и слышим мы только точку зрения Борза. Кто знает, каких соперников и какой турнирный путь предлагали чеченцу матчмейкеры UFC? Возможно, был вариант быстрее выйти на титул, например, в среднем весе, от которого Чимаев отказался? Ведь Уайт несколько раз подчёркивал, насколько разборчивым стал Хамзат. Как бы то ни было, если Борз продолжит выступать настолько круто и качественно, титульный поединок от него никуда не уйдёт. У Чимаева впереди ещё много лет карьеры — можно и немного подождать.