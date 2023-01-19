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Блэйдс: Оверим повалил Павловича, а я гораздо сильнее Алистара

Блэйдс: Оверим повалил Павловича, а я гораздо сильнее Алистара
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Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блэйдс, выступающий в тяжёлом весе UFC, высказался о возможном поединке с россиянином Сергеем Павловичем.

Павлович — возможный соперник Блэйдса в ближайшем поединке. Об этом говорил и сам Кёртис после того, как стало известно, что за титул сразятся Джон Джонс и Сириль Ган.

«Алистар Оверим повалил Павловича и немного побил. А я гораздо сильнее Алистара как грэпплер», — сказал Блэйдс в шоу The MMA Hour.

Сергей Павлович свой последний поединок провёл с австралийцем Таем Туивасой и нокаутировал соперника уже на первой минуте. Всего у россиянина 17 побед в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.

Кёртис Блэйдс также одержал 17 побед в ММА, но при этом потерпел три поражения.

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