«Самое глупое дерьмо, которое я когда-либо видел». Шауб — о лиге пощёчин Даны Уайта

Экс-боец UFC Брендан Шауб подверг критике лигу пощёчин Power Slap Даны Уайта, высказав мнение, что через год её уже не будет. Цель состязаний на турнирах лиги состоит в том, чтобы ударить противника так сильно, чтобы он не смог оправиться за 30 секунд.



«Посмотрел на эту лигу пощёчин. Так вот это самое глупое дерьмо, которое я когда-либо видел. Тот факт, что это связано с UFC, отбрасывает спорт на 10 лет назад. Может, кто-нибудь захочет поспорить, что через год этого не будет?» — написал Шауб у себя в социальных сетях.

Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными:

Недавно бывший рефери UFC Джон Маккарти также подверг критике лигу Power Slap, обратив внимание на травмоопасность этих соревнований.