Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Самое глупое дерьмо, которое я когда-либо видел». Шауб — о лиге пощёчин Даны Уайта

«Самое глупое дерьмо, которое я когда-либо видел». Шауб — о лиге пощёчин Даны Уайта
Комментарии

Экс-боец UFC Брендан Шауб подверг критике лигу пощёчин Power Slap Даны Уайта, высказав мнение, что через год её уже не будет. Цель состязаний на турнирах лиги состоит в том, чтобы ударить противника так сильно, чтобы он не смог оправиться за 30 секунд.

«Посмотрел на эту лигу пощёчин. Так вот это самое глупое дерьмо, которое я когда-либо видел. Тот факт, что это связано с UFC, отбрасывает спорт на 10 лет назад. Может, кто-нибудь захочет поспорить, что через год этого не будет?» — написал Шауб у себя в социальных сетях.

Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными:

Недавно бывший рефери UFC Джон Маккарти также подверг критике лигу Power Slap, обратив внимание на травмоопасность этих соревнований.

Новость по теме
Бывший рефери UFC Маккарти раскритиковал лигу пощёчин Даны Уайта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023