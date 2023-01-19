«Самое глупое дерьмо, которое я когда-либо видел». Шауб — о лиге пощёчин Даны Уайта
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Экс-боец UFC Брендан Шауб подверг критике лигу пощёчин Power Slap Даны Уайта, высказав мнение, что через год её уже не будет. Цель состязаний на турнирах лиги состоит в том, чтобы ударить противника так сильно, чтобы он не смог оправиться за 30 секунд.
«Посмотрел на эту лигу пощёчин. Так вот это самое глупое дерьмо, которое я когда-либо видел. Тот факт, что это связано с UFC, отбрасывает спорт на 10 лет назад. Может, кто-нибудь захочет поспорить, что через год этого не будет?» — написал Шауб у себя в социальных сетях.
Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными:
Недавно бывший рефери UFC Джон Маккарти также подверг критике лигу Power Slap, обратив внимание на травмоопасность этих соревнований.
Новость по темеБывший рефери UFC Маккарти раскритиковал лигу пощёчин Даны Уайта
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