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Стерлинг отреагировал на анонс боя Ян — Двалишвили

Стерлинг отреагировал на анонс боя Ян — Двалишвили
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поддержал своего приятеля, грузинского бойца ММА Мераба Двалишвили, которому предстоит провести поединок с россиянином Петром Яном. Он состоится 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

«Вперёд, мой брат», — написал Стерлинг.

Напомним, в последнем поединке Ян сражался с бойцом из США Шоном О’Мэлли. Их бой был третьим по значимости событием на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось раздельным решением судей в пользу О’Мэлли.

Двалишвили в последнем бою, который прошёл в августе прошлого года, встречался с бразильцем Жозе Альдо. Поединок завершился победой Мераба единогласным решением судей.

Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом:

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