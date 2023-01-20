Джо Роган: Павлович — русский Нганну! Хочу посмотреть его поединок с Джонсом

Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о российском бойце ММА Сергее Павловиче, который выступает в тяжёлом весе UFC.

«Кто меня действительно интересует в тяжёлом весе UFC, так это Павлович. Этот ублюдок, это Фёдор Емельяненко. Хотя, скорее, русский Фрэнсис Нганну. Он бросается на людей так же, как это делал Фрэнсис. Да, этот парень быстр и очень хорош. Бой с Таем Туивасой получился невероятным.

Я хочу чаще видеть, как он дерётся. В его арсенале есть отменные комбинации. С уходом Фрэнсиса это один из самых интересных бойцов в тяжёлом весе. Я очень заинтересован в том, чтобы он сразился с таким парнем, как Джон Джонс», — приводит слова Рогана BJ Penn со ссылкой на его выступление в своём подкасте.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: