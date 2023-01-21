Промоутер: можем организовать бой Нганну с Чисорой

Известный немецкий промоутер Калле Зауэрланд сообщил, что ведёт переговоры об организации поединка по правилам бокса между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и Дереком Чисорой.



«Мы уже ведём переговоры. Я хотел бы подписать Нганну, на мой взгляд, он идеально впишется. Мы можем построить здесь карьеру для Фрэнсиса, организовать ему бой с Дереком Чисорой. Уверен, это будет большое событие», — рассказал Зауэрланд в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.



Ранее Фрэнсис Нганну покинул UFC, не договорившись о новом контракте с промоушеном, и стал свободным агентом. Боец также заявлял, что хочет попробовать себя в профессиональном боксе.



Дерек Чисора провёл 46 поединков в профессиональном боксе и одержал в них 33 победы. В своём последнем бою в декабре британец проиграл своему соотечественнику Тайсону Фьюри техническим нокаутом.

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