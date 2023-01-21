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Отец Фьюри считает Нганну более опасным соперником для сына, чем Усик

Отец Фьюри считает Нганну более опасным соперником для сына, чем Усик
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Джон Фьюри, отец непобеждённого британского боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, считает, что его сыну было бы тяжелее в бою с Фрэнсисом Нганну, чем с Александром Усиком.

«Люди смотрят на Нганну и думают, что это будет более лёгкая работа. Но на самом деле это тяжёлая задача, так как этот парень может выбросить удар из нелепого положения, когда ты не ждёшь этого. И если Фрэнсис достанет до твоего подбородка, то ты, вероятно, отправишься в нокаут. Такие ребята доставляют проблемы.

Тайсон хочет соревноваться, а Нганну — лучший в своём виде спорта. Фрэнсис — более серьёзная угроза, чем Усик. Предпочёл бы бой с Александром, так как Тайсон знает, чего от него ждать. Классический боксёр, который не представляет опасности», — приводит слова отца Фьюри TalkSport.

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