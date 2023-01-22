Хилл единогласным решением судей одолел Тейшейру и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 283. В рамках главного боя вечера бразилец Гловер Тейшейра сразился с представителем США Джамалом Хиллом за вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Джамала Хилла единогласным решением судей, благодаря чему американец стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

На счету Тейшейры теперь 33 победы и девять поражений в карьере. У Джамала Хилла 12 побед и одно поражение.

Напомним, Гловер Тейшейра должен был биться за титул чемпиона на UFC 282, но чемпион дивизиона Иржи Прохазка получил травму и отказался от пояса. Тейшейра также отказался от боя с Магомедом Анкалаевым. В итоге бой россиянина с Яном Блаховичем получил статус титульного.



Поединок между Анкалаевым и Блаховичем прошёл в ночь на 11 декабря. В бою была зафиксирована ничья раздельным решением судей. Один из арбитров отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, третий зафиксировал ничью.