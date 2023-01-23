«В апреле». Павлович рассказал, когда проведёт бой с Блэйдсом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, рассказал о том, что в апреле он проведёт поединок с американцем Кёртисом Блэйдсом.

«В ближайшее время ты должен подраться с Блэйдсом!» – написал один из пользователей в соцсетях.



«В апреле», — ответил на это Павлович.

В настоящий момент Блэйдс занимает четвёртое место в рейтинге бойцов UFC, выступающих в тяжёлом весе, Павлович занимает третью позицию. В своём последнем поединке Сергей Павлович нокаутировал Тая Туивасу. Всего у россиянина 17 побед при одном поражении.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: