«В апреле». Павлович рассказал, когда проведёт бой с Блэйдсом
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, рассказал о том, что в апреле он проведёт поединок с американцем Кёртисом Блэйдсом.
«В ближайшее время ты должен подраться с Блэйдсом!» – написал один из пользователей в соцсетях.
«В апреле», — ответил на это Павлович.
В настоящий момент Блэйдс занимает четвёртое место в рейтинге бойцов UFC, выступающих в тяжёлом весе, Павлович занимает третью позицию. В своём последнем поединке Сергей Павлович нокаутировал Тая Туивасу. Всего у россиянина 17 побед при одном поражении.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:
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