Джастин Гэтжи назвал самого «грязного» бойца UFC

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи назвал самого «грязного» бойца организации, использующего в боях нелегальные приёмы.
Так, в поединке с мексиканцем Брэндоном Морено, состоявшемся на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро, бразилец Дейвисон Фигейреду нанёс сопернику нелегальный удар головой. Позже бразилец попытался взять тайм-аут из-за, по его мнению, тычка в глаз, однако рефери продолжил бой, посчитав, что Морено нанёс чистый удар.
Напомним, Морено победил техническим нокаутом в третьем раунде и стал двукратным чемпионом в наилегчайшем весе (до 57 кг).
«Фигейреду – самый грязный боец в UFC», – написал Гэтжи в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Фигейреду получил перелом носа в бою с Морено на UFC 283.
- 24 января 2023
-
00:45
-
00:02
- 23 января 2023
-
23:46
-
22:50
-
21:16
-
20:15
-
20:14
-
18:57
-
18:08
-
17:53
-
16:59
-
16:48
-
15:47
-
15:36
-
15:29
-
15:15
-
15:04
-
14:45
-
14:34
-
13:48
-
13:03
-
12:01
-
11:55
-
10:59
-
10:11
-
10:07
-
09:55
-
09:22
-
08:19
-
08:12
-
06:36
-
04:27
-
00:18
- 22 января 2023
-
23:03
-
21:49