Джастин Гэтжи назвал самого «грязного» бойца UFC

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи назвал самого «грязного» бойца организации, использующего в боях нелегальные приёмы.

Так, в поединке с мексиканцем Брэндоном Морено, состоявшемся на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро, бразилец Дейвисон Фигейреду нанёс сопернику нелегальный удар головой. Позже бразилец попытался взять тайм-аут из-за, по его мнению, тычка в глаз, однако рефери продолжил бой, посчитав, что Морено нанёс чистый удар.

Напомним, Морено победил техническим нокаутом в третьем раунде и стал двукратным чемпионом в наилегчайшем весе (до 57 кг).

«Фигейреду – самый грязный боец в UFC», – написал Гэтжи в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Фигейреду получил перелом носа в бою с Морено на UFC 283.