Мокаев, Уланбеков и Анкалаев поднялись в обновлённом рейтинге UFC

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги бойцов. Произошёл ряд изменений в нескольких дивизионах.
Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев поднялся на одну строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона и занимает 12-е место. Тагир Уланбеков, выступающий в этом же весе, тоже поднялся на одно место и теперь 14-й.
В рейтинге вне зависимости от весовой категории новый чемпион наилегчайшего дивизиона Брэндон Морено поднялся сразу на шесть строек и теперь девятый. Кроме того, в рейтинге появился обладатель чемпионского пояса в полутяжёлом дивизионе Джамал Хилл. Джон Джонс в этом же рейтинге поднялся на одну строку и располагается на 11-м месте.
В полутяжёлом весе российский боец Магомед Анкалаев поднялся на вторую строчку рейтинга.
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