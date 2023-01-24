Джонни Уокер: Джон Джонс, я иду

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер, выступающий в полутяжёлом весе UFC, заявил, что готов на бой с Джоном Джонсом в тяжёлой весовой категории.
«Я хочу стать двойным чемпионом, как Кормье. Это моя мечта. Хочу выйти на его уровень, стать хорошим борцом. И если я буду совершенствовать навыки, то буду готов повторить то, что удалось ему. Я знаю, что это непросто и знаю, что Кормье был особенным бойцом, но эти перспективы меня мотивируют. Бой с Джоном Джонсом в тяжёлом весе? Я готов и я иду. Скоро буду там», — сказал Уокер на пресс-конференции.
Джон Джонс в марте этого года проведёт титульный бой в тяжёлом весе с французским бойцом Сирилем Ганом. Американец не выходил в октагон с февраля 2020 года.
Джонни Уокер выиграл в минувшие выходные нокаутом у Пола Крейга. Всего у Уокера 20 побед при семи поражениях.
- 24 января 2023
-
19:25
-
19:00
-
18:30
-
18:01
-
17:34
-
16:59
-
16:28
-
15:58
-
15:41
-
14:43
-
14:34
-
13:40
-
13:04
-
12:56
-
11:55
-
10:53
-
10:36
-
10:13
-
10:03
-
09:40
-
09:30
-
09:22
-
00:45
-
00:02
- 23 января 2023
-
23:46
-
22:50
-
21:16
-
20:15
-
20:14
-
18:57
-
18:08
-
17:53
-
16:59
-
16:48
-
15:47