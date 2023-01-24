Джонни Уокер: Джон Джонс, я иду

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер, выступающий в полутяжёлом весе UFC, заявил, что готов на бой с Джоном Джонсом в тяжёлой весовой категории.



«Я хочу стать двойным чемпионом, как Кормье. Это моя мечта. Хочу выйти на его уровень, стать хорошим борцом. И если я буду совершенствовать навыки, то буду готов повторить то, что удалось ему. Я знаю, что это непросто и знаю, что Кормье был особенным бойцом, но эти перспективы меня мотивируют. Бой с Джоном Джонсом в тяжёлом весе? Я готов и я иду. Скоро буду там», — сказал Уокер на пресс-конференции.



Джон Джонс в марте этого года проведёт титульный бой в тяжёлом весе с французским бойцом Сирилем Ганом. Американец не выходил в октагон с февраля 2020 года.



Джонни Уокер выиграл в минувшие выходные нокаутом у Пола Крейга. Всего у Уокера 20 побед при семи поражениях.

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