«Мераба клоуном называют, в каждую дырку залезет». Кунченко — о бое Яна и Двалишвили в UFC

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Алексей Кунченко, в прошлом выступавший в UFC и PFL, высказался об ожидаемом поединке между соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Это товарищ Стерлинга, его тоже клоуном называют, он в каждую дырку залезет. Для Петра это удобный соперник. Всё-таки Стерлинг высокий, жилистый, очень хорошо борется. И физически крепко сложен, и борьба у него намного лучше. Он вязкий и неудобный. Мераб чуть пониже ростом и делает стандартные вещи. Под него будет легко подготовиться.

Думаю, что для Петра он будет очень удобным соперником, Ян должен его проходить. Петя проходит подготовку в Таиланде, многие ребята помогают ему. У него выбора нет, он понимает, что в последних боях его сливали. Эмоций столько накопилось, что бой может закончиться досрочно. Думаю, тут досрочная победа Петра», – сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Полное интервью с Алексеем Кунченко можно прочитать на «Чемпионате»:

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