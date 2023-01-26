Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мераба клоуном называют, в каждую дырку залезет». Кунченко — о бое Яна и Двалишвили в UFC

«Мераба клоуном называют, в каждую дырку залезет». Кунченко — о бое Яна и Двалишвили в UFC
Комментарии

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Алексей Кунченко, в прошлом выступавший в UFC и PFL, высказался об ожидаемом поединке между соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Это товарищ Стерлинга, его тоже клоуном называют, он в каждую дырку залезет. Для Петра это удобный соперник. Всё-таки Стерлинг высокий, жилистый, очень хорошо борется. И физически крепко сложен, и борьба у него намного лучше. Он вязкий и неудобный. Мераб чуть пониже ростом и делает стандартные вещи. Под него будет легко подготовиться.

Думаю, что для Петра он будет очень удобным соперником, Ян должен его проходить. Петя проходит подготовку в Таиланде, многие ребята помогают ему. У него выбора нет, он понимает, что в последних боях его сливали. Эмоций столько накопилось, что бой может закончиться досрочно. Думаю, тут досрочная победа Петра», – сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Полное интервью с Алексеем Кунченко можно прочитать на «Чемпионате»:

«Бой Исмаилова и Шлеменко не понравился, драка двух мужиков». Интервью с Алексеем Кунченко «Бой Исмаилова и Шлеменко не понравился, драка двух мужиков». Интервью с Алексеем Кунченко

Рики Симон бросил вызов Петру Яну

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023