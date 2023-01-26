«Бой Исмаилова и Шлеменко не понравился, драка двух мужиков». Интервью с Алексеем Кунченко

11 февраля в Тюмени состоится огненный турнир RCC 14. В главном бою в октагон выйдут боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко и Глейсон Тибау. Наш соотечественник ярко выступал в UFC, а теперь радует российских болельщиков смешанных единоборств на родине. В эксклюзивном интервью Алексей поделился подробностями подготовки к предстоящему поединку, оценил возможности российских бойцов за океаном и искренне рассказал о жизни.

– 11 февраля вам предстоит поединок с Глейсоном Тибау. Как проходит подготовка к турниру?

– Подготовка проходит замечательно. В Таиланд прилетело много ребят, подходящих именно под моего соперника, здесь их очень много. Поэтому я выбрал для себя трёх человек и с ними работаю. Каждый природный левша, всё поставлено очень хорошо. Повезло, что все они в Таиланд прилетели, тренер с ними прилетел и работал. С нашей команды Борис Медведев, левша природный, он мне помогает в этой подготовке. Ещё двое ребят – борцы, они тоже постоянно помогают.

Алексей Кунченко Фото: Buda Mendes/Zuffa LLC

– Бразилец проводил свой последний бой с Магомедом Магомедкеримовым. Получилось ли посмотреть этот поединок?

– Нет, не смотрел этот бой. Я к нему уже готовился. У нас не получился бой, когда я подписал контракт с PFL. У меня должен был быть с ним поединок, но мне затянули с визой. Он уже выступил, а мне дали другого соперника. Но я готовился под него в Казахстане, смотрел – пересмотрел его, знаю, что нужно делать. Поэтому смысла нет смотреть, за это время у него ничего не изменилось. То, что было, то и осталось. Единственное, что поменялось – физическая форма. Раньше он выступал на 70 кг, теперь более крупным стал.

– В чём заключается разница в подготовке в Таиланде и в России?

– Плюс только один – климат. В России ничем не хуже. Просто все разъехались: кто-то в Дагестан, кто-то в Омск. А большинство в Таиланд улетели. Потому что зима, холодно, все болеют. И многие едут в Таиланд, в тёплый климат, чтобы форму поднабрать, здоровье. Если посмотреть состав, здесь все готовятся – на любой вкус и цвет. И мне здесь комфортно заниматься, тренироваться. Не люблю, когда холодно, разогреваешься долго. А здесь, пока дошёл до зала, половину разминки практически сделал. Чувствую тут себя получше.

– Вы никому не проигрывали досрочно на профессиональном уровне. С чем связаны последние судейские решения, которые привели к четырём поражениям подряд?

– Это вопрос к судьям. Я уже протест подавал, чтобы пересмотрели записи. Поэтому им решать. Если они решили – что теперь поделаешь. Может, где-то не доработал, в каких-то моментах. То я заболел, то ещё что-то. Может, повлиял простой, что у меня был перелом ноги и я проходил реабилитацию. Я не мог нормально передвигаться, к бою готовиться. За полтора месяца предложили выступить, я только начал тренироваться нормально. Не мог полноценно бороться, работать, потому что нога болела. Не мог нормально двигаться, застаивался – это немаловажно. Все эти простои, травмы – всё может сказываться. Я бой принял, не хочешь – не дерись. А сейчас уже спорить об этом смысла нет. Подрался, получил свой результат и дальше работай.

– После четырёх поражений подряд не было мыслей о завершении карьеры?

– Пока такая мысль не посещала. У меня есть желание драться. Пока есть возможность, подерёмся. Когда не будет желания, заявим об уходе. Пока я буду драться, выступать по возможности. Если всё сложится нормально, следующий бой пройдёт хорошо и без травм, можно подраться ещё.

– Хабиб Нурмагомедов недавно объявил об уходе из спорта по семейным обстоятельствам. Как у вас получается справляться с этим?

– Это, на самом деле, напрягает. И семья моя напрягается. У меня она немаленькая – пятеро детей. Но что делать, работа такая. Нужно зарабатывать. Это любимая моя работа. По возможности иногда вырываемся. Месяц – это не много, но всё равно тяжеловато. Стараюсь больше времени проводить с семьёй. В этом ничего хорошего нет, мне не нравится, что детей не вижу, скучаю по ним. Будем делать так, чтобы они всегда были рядом со мной.

– Хабиб очень рано ушёл из спорта, мог дольше выходить в октагон. Что можете сказать о его решении?

– Я не могу решать за него. Он сказал, что не хочет больше драться. Возможно, ему уже надоело. Он добился всего, чего хотел, чего хотел от него отец. Хабиб сделал всё для этого. А выступать дальше смысла не было, не было азарта. У него есть всё – слава, финансы. Смысла выходить и что-то доказывать не было, он и без этого всё уже доказал.

Алексей Кунченко Фото: Oleg Nikishin/Zuffa LLC/Zuffa LLC

– Нет ли мысли ещё раз вернуться за океан и вновь попробовать себя в сильнейших промоушенах планеты?

– Сейчас же сложности. С визами проблема. Я не думаю, что получится за океаном драться. Кроме того, возраст уже подходит, смысл туда рвать? А если есть какая-то реальная цель, нужно подписывать долгосрочный контракт. Возраст даёт о себе знать, травмы. Уже не то желание целей добиваться. Просто хочется выйти в клетку, подраться и получить своё удовольствие. Куда-то стремиться, пояс какой-то завоевать… уже не знаю.

– Если предложат такой вариант, хотели бы попробовать себя по правилам бокса, кулáчки?

– В боксе можно было бы, если подготовку хорошую сделать. Минимум полгода, потому что там совсем другая техника, свои фишки. В кулáчку бы не вышел. Там травмы серьёзные, не хотелось бы туда выходить. Без перчаток, разбивают лицо, кости ломают. Молодые туда выходят – силы есть, здоровье есть, пускай дерутся. У меня такого желания нет, а по боксу можно выступить. Но нужно смотреть, какой соперник будет. Если выше классом, мастер спорта по боксу, то смысла нет. А если на равном уровне, например, с другим бойцом MMA, можно попробовать.



– Нганну покинул UFC и хочет попробовать себя в боксе. Как вы расцениваете это решение?

– Возможно, всё решает именно финансовая часть, скорее всего. Хотя ему немалую сумму предложили, но это всё пишут в СМИ. Это может быть не та цифра. Мы же не знаем, не смотрели конкретные контракты. Что-то его не устроило, скорее всего, финансовая часть. Большинство спортсменов уходят из-за этого. В боксе могут больше предложить, поэтому он хочет именно туда, заработать там денег.

– Hardcore предложил Фрэнсису контракт. Хотели бы увидеть звезду такого уровня в России?

– Конечно, я посмотрел бы. Почему нет? Такого уровня спортсмен, в самой сильной лиге дрался. Такой именитый человек приезжает в Россию. Такой бой заинтересовал бы многих зрителей. Но я не думаю, что он здесь будет драться, ему это невыгодно. Для него лучше подраться с Тайсоном Фьюри, он заработает там намного больше денег. Если выиграет, представляете, какая карьера в боксе у него получится? А если не выиграет – и что дальше? На этом он не остановится. А подраться у нас — это просто лёгкие деньги. Смысла нет. Нужно думать о карьере, мыслить наперёд.

– Смотрели ли вы поединок на RCC 13, в котором сошлись Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко, какие впечатления он оставил?

– Я смотрел этот бой, но он мне не особенно понравился. Интереснее смотреть свежих и молодых ребят, у них хорошая работа, высокая динамика и техника. А здесь ребята вышли на своём имени, провели пять раундов. Драка двух мужиков, вышли и кое-как отмахались. Для меня как для профессионала это не очень интересный бой. Не скажу, что я выступаю круто, но со стороны вялый бой был. Мне не понравилось, если честно. Александр намного лучше выступал раньше. Хорошая форма была, хорошая динамика. Он либо не готовился к бою, либо расслабленный вышел, вообще ничего не сделал. Обычная драка получилась. Повозились, побили друг друга, подышали пять раундов – вот и весь бой.

– Планируется боксёрский поединок между Иваном Штырковым и Исмаиловым. Какие шансы у соперников в этом бою?

– Всё зависит от подготовки. Штырков – не боксёр. Мага побольше работает по боксу, чаще выступал, у него есть опыт. У Вани был один бой — и всё. Поэтому нужен определённый опыт. Нужно очень много двигаться. Если Штырков правильно подготовится, они могут выдать очень конкурентный бой. Победителя я назвать не могу. Тут один тяжёлый удар может всё решить.

Алексей Кунченко Фото: Buda Mendes/Zuffa LLC

– Ян получил поединок с заклятым врагом – Мерабом Двалишвили. Какие шансы победить его и выйти на трилогию с его лучшим другом Алджамейном Стерлингом.

– Это товарищ Стерлинга, его тоже клоуном называют, он в каждую дырку залезет. Для Петра это удобный соперник. Всё-таки Стерлинг высокий, жилистый, очень хорошо борется. И физически крепко сложен, и борьба у него намного лучше. Он вязкий и неудобный. Мераб чуть пониже ростом и делает стандартные вещи. Под него будет легко подготовиться. Думаю, для Петра он будет очень удобным соперником, Ян должен его побеждать. Петя проходит подготовку в Таиланде, многие ребята помогают ему. У него выбора нет, он понимает, что в крайних боях его сливали. Эмоций столько накопилось, что бой может закончиться досрочно. Думаю, тут досрочная победа Петра.

– Учитывая вражду Яна и Двалишвили, может ли это получить продолжение за клеткой? Например, как у Хабиба и Конора Макгрегора, с прыжками за октагон.

– Нет, не будет такого. Петру зачем это нужно? Никто не будет прыгать из клетки. Все понимают, что это шоу-бизнес. До боя они грязью обливают друг друга, а потом руки пожали и разошлись. Никто не будет выпрыгивать, драку устраивать. Уверен в этом на 100%.

— Ислам Махачев сразится с опаснейшим австралийцем Александром Волкановски. Как вы считаете, каковы шансы российского бойца?

– Я думаю, Махачев разберётся с ним. Все думают, что будет не так просто. Но Волкановски ещё не встречался с такими. У Ислама борьба хорошая, физические данные хорошие. Если он поймает и переведёт, то повяжет соперника хорошенько. Кроме того, Волкановски пониже ростом, ему будет сложно. Это же пятираундовый бой. Думаю, Волкановски его не вывезет. Даже если он с серьёзными бойцами работает, как бы он ни готовился – Махачев для него неудобный соперник. Борьба неизбежна – у них школа такая. Ударка есть, но, если будет возможность, Ислам переведёт. Он будет момент искать, чтобы клинчевать у клетки. В ноги проходить смысла нет, поэтому Махачев будет поджимать и клинчевать. Александр — взрывной, он постоянно двигается на ногах. Чтобы остановить его, нужно постоянно поджимать. Скорее всего, Ислам постарается закончить бой в партере, удушающим или болевым.

– Чего вы ждёте от предстоящего прощального боя Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером?

– Всё зависит от подготовки и настроя Фёдора. Он, может, мог и в прошлый раз выиграть, но у тяжеловесов один удар всё решает, пропустил. Фёдор мотивирован очень сильно, я буду ставить на него и за него болеть. Однако всё зависит от подготовки. Если в нормальной физической форме будет, всё будет хорошо. Он сам понимает, что матч-реванш, нужно серьёзно к этому относиться. Кто серьёзнее отнесётся к этому бою, тот и выиграет. Надеемся, Фёдор победит.

Алексей Кунченко Фото: Из личного архива Кунченко

– Что вы думаете о последних событиях в жизни Александра Емельяненко?

– Это ненормальная ситуация. Его уже все бьют, кому не лень. Это не спорт – порнография какая-то. Он выходит, его бьют, валят. Он просто выходит деньги зарабатывать. А потом что с ним будет? Только по башке получает и своё здоровье оставляет ради денег. Его все потом сразу же забудут. Он старается на этом зарабатывать, вот и всё. Не спорт его держит, только деньги, финансовая часть – вот и всё. Ты не готовишься толком, одно и то же делаешь.

Александр приезжал к нам в академию перед Дациком. Я смотрел, у него был один спарринг-партнёр, с которым они все упражнения делали только под правую руку. А я знаю, что Дацик и левую может выкинуть. Саша правую руку постоянно внизу держал. И я смотрю бой – его левой рукой вырубают. Ни тренера нормального, ни подготовки. Как это? Человек не готовится, такие деньги зарабатывает, выходит и показывает некрасивый бой. Все просто уже смеются над ним.

Я считаю, что это неправильно. Ты должен готовиться к бою, хороший бой показать, в хорошей форме подойти. Нанимать хороших спарринг-партнёров, тренера. Потому что если ты выходишь, то должен выиграть. Тогда в следующий раз получишь больше денег, сможешь драться с более серьёзными соперниками. А когда он уже выходит под одного, второго… Там против него выходят меньше в два раза и лупят его, он падает. Это уже смешно.

– Вы 10 лет не дрались в родной Тюмени. Есть какие-то особенные ощущения от возвращения?

– Я не легенда, а обычный спортсмен. Меня мало кто знает. Дома мне некомфортно выступать, я люблю за границей, в других городах. Чем дома комфортно? Что дом рядом, друзей много? Ничего такого в этом нет. Поэтому люблю выступать в других городах и странах. Приезжаешь туда, тебя никто не знает, не давит, не звонит, не пишет. Спокойно приехал, подрался — и всё.