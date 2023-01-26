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Финляндия бойкотирует женский ЧМ по боксу из-за участия в нём России и Беларуси

Финляндия бойкотирует женский ЧМ по боксу из-за участия в нём России и Беларуси
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Финская федерация бокса не отправит команду на чемпионат мира среди женщин, который пройдёт в марте в Индии. Об этом информирует Ilta-Sanomat, ссылаясь на заявление исполнительного директора федерации бокса Финляндии Марко Лайне. Лайне сообщил, что такое решение было принято сегодня, 26 января.

Поводом для подобного шага со стороны финской федерации бокса стало вероятное участие в чемпионате мира национальных команд России и Беларуси. Отмечается, что на такое решение Финская федерация бокса пошла не сразу, сначала некоторое время обсуждая его уместность.

Женский чемпионат мира по боксу пройдёт в столице Индии, Нью-Дели, с 15 по 31 марта. Ранее Нью-Дели дважды принимал турнир: в 2006 и 2018 году.

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