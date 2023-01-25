Россиян могут вернуть в мировой спорт. Это жест доброй воли или пошлая провокация?

В среду, 25 января, Международный олимпийский комитет подбросил дров в тлеющий костёр отстранения российских спортсменов от международных соревнований. МОК опубликовал заявление под заголовком «О солидарности с Украиной, санкциях в отношении России и Беларуси и статусе спортсменов из этих стран». Документ в целом содержит знакомые всем постулаты о санкциях, поддержке Украины и так далее. Но есть в нём и кое-что совсем новое.

Приводим ключевой фрагмент в переводе на русский язык.

«Что касается отдельных спортсменов с российскими или белорусскими паспортами, подавляющее большинство участников каждой из дистанционных консультаций высказали следующее:

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c. Нельзя препятствовать спортсменам в участии в соревнованиях только из-за его паспорта.

d. Поэтому следует дополнительно проработать возможность участия спортсменов в соревнованиях в строгих условиях.

Такие строгие условия включают следующее:

1. Спортсмены будут участвовать в соревнованиях как «нейтральные спортсмены» и не будут представлять своё государство или любую другую организацию в своей стране, как это уже происходит в профессиональных лигах, особенно в Европе, США и Канаде, а также в некоторых индивидуальных профессиональных видах спорта.

2. Будут участвовать только те спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию. Это означает, в частности: во-первых, участвовать в соревнованиях могут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая СВО на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата»). Во-вторых, право на участие будут иметь только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения. По всем включённым спортсменам должны проводиться индивидуальные проверки».

Если проще, то получается так: тех, кто высказывался в поддержку событий, происходящих на Украине с февраля 2022-го, на международные соревнования не пустят. Всех остальных – вполне могут пустить, но без флага. Вообще. Не будет даже команды Олимпийского комитета России, как раньше.

Заявление, безусловно, неоднозначное. С одной стороны, спортсменам из нашей страны могут открыть доступ на международные старты. С другой – вводят для них ещё более жёсткие ограничения, чем были до этого.

Любопытно, что МОК, настаивающий на своей аполитичности, фактически вводит деление российских спортсменов по политическому признаку.

Ответ российской стороны был весьма дипломатичным.

«Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это ещё и два шага в противоположном направлении!

По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан.

Однако вместе с тем мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену.

Сейчас с нашей стороны будет сделана соответствующая юридическая оценка тезисам, которые изложены в сегодняшней информации. Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями. Приоритет для нас прежний – обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации», – гласит заявление главы ОКР Станислава Позднякова.

Впрочем, другие спикеры высказывались более однозначно.

Министр спорта Олег Матыцин подчеркнул, что считает недопустимым определение для российских спортсменов особых условий участия.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова призвала спортсменов «не ехать и не унижаться».

Дмитрий Губерниев назвал предложение МОК «демагогией» и «бредом».

А ещё в комментариях звучало слово «провокация». Поскольку МОК разделением спортсменов по политическому принципу, в общем-то, способствует расколу как минимум в спортивном сообществе.

Суть, разумеется, кроется в нюансах «соблюдения Олимпийской хартии» и «детальных проверок», которые рабочая группа, если она будет создана, определит позже. И пока не очень понятно, делает ли МОК жест доброй воли по отношению к России или идёт на провокацию и предлагает условия, которые большая часть наших спортсменов принять просто не сможет.

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