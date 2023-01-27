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Хорхе Масвидаль анонсировал «большой» бой

Хорхе Масвидаль анонсировал «большой» бой
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38-летний американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сделал анонс «большого» поединка.

«Скоро будут новости о большом бое», — написал Масвидаль.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте прошлого года, Масвидаль встречался с соотечественником Колби Ковингтоном. Весь бой проходил с преимуществом Ковинтона. В результате победу по его итогам единогласным решением судей праздновал именно Колби.

В общей сложности Масвидаль провёл 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых одержал 35 побед (16 были добыты нокаутом) и потерпел 16 поражений.

Хамзин рассказал, почему мечтает подраться с Хорхе Масвидалем:

Хабиб зря заступился за Масвидаля. Хорхе ничем не лучше Ковингтона Хабиб зря заступился за Масвидаля. Хорхе ничем не лучше Ковингтона
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