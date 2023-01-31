Олейник рассказал, как боролся с Джоном Джонсом в аэропорту

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился воспоминаниями о встрече с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом и высказался о его предстоящем поединке с Сирилем Ганом.



«Интересно посмотреть Джонса именно в тяжёлом весе. Ган — интересный парень, молодой, улыбчивый. Мне нравятся оба. Сирила лично не знаю, с Джоном немного общался, переписывались. Интересный бой, реально. Джонс после сумасшедшего перерыва в несколько лет и парень, который навёл шороху в тяжёлом весе за короткий период времени. Ну реально, бой прямо крутой.



Мы познакомились с Джонсом в аэропорту. Джон был с чашечкой кофе: «О, это Алексей! Тот, который The Boa Constrictor». Отдаёт своему товарищу кофе, отдаёт ему кепку и сразу такой: «Иди сюда, давай поборемся». И мы с ним упёрлись сразу, в стойке борьба. Поработали буквально одну минуту, но оба поняли, что очень круто прочувствовали друг друга», — приводит слова Олейника «РБ Спорт».



Бой Джона Джонса с Сирилем Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе пройдёт в рамках турнира UFC 285 в ночь на 5 марта.

Новость по теме Олейник: у Фёдора Емельяненко уже были последние бои, так что не надо зарекаться