Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олейник: у Федора Емельяненко уже были последние бои, так что не надо зарекаться

Олейник: у Фёдора Емельяненко уже были последние бои, так что не надо зарекаться
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник высказался о предстоящем титульном поединке в тяжёлом весе Bellator между его соотечественником Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

«Последний бой… У Фёдора вроде уже были последние бои. Потом перерыв два-три года и опять бои. Как говорят: «Не зарекайся». И я старался и стараюсь не зарекаться и другим людям не советую, даже такому человеку, как Фёдор. Если он сейчас решил, что последний, — отлично. Болеть буду за него, переживать буду как за своего близкого товарища. Хотя мы с ним видимся очень редко в последние годы. Думаю, что шансов у него побольше, чем у Бейдера», — цитирует Олейника «РБ Спорт».

Поединок между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером пройдёт в ночь на 5 февраля на турнире Bellator 290.

Федор Емельяненко — Райан Бейдер. 35 секунд будет мало Федор Емельяненко — Райан Бейдер. 35 секунд будет мало
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023