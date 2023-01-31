Олейник: у Фёдора Емельяненко уже были последние бои, так что не надо зарекаться

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник высказался о предстоящем титульном поединке в тяжёлом весе Bellator между его соотечественником Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.
«Последний бой… У Фёдора вроде уже были последние бои. Потом перерыв два-три года и опять бои. Как говорят: «Не зарекайся». И я старался и стараюсь не зарекаться и другим людям не советую, даже такому человеку, как Фёдор. Если он сейчас решил, что последний, — отлично. Болеть буду за него, переживать буду как за своего близкого товарища. Хотя мы с ним видимся очень редко в последние годы. Думаю, что шансов у него побольше, чем у Бейдера», — цитирует Олейника «РБ Спорт».
Поединок между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером пройдёт в ночь на 5 февраля на турнире Bellator 290.
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