Мухаммад Мокаев сообщил о подписании нового контракта с UFC
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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, сообщил о подписании нового контракта с промоушеном.
«Сегодня я подписал новый контракт в UFC на несколько поединков. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Увидимся в Лондоне», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Мокаев свой следующий поединок проведёт с бразильским бойцом Джафелем Фильхо. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 286 в Лондоне.
В своём последнем бою Мокаев встретился с канадцем Малкольмом Гордоном на UFC 280 в октябре прошлого года и одержал победу болевым приёмом в третьем раунде. Всего у Мокаева девять побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.
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