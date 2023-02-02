Федерация бокса России признала Бивола лучшим боксёром по итогам последних нескольких лет

Федерация бокса России признала чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола лучшим боксёром-профессионалом по итогам последних нескольких лет. Об этом информирует пресс-служба организации.

В минувшем году Бивол победил двух мексиканцев: Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.



Лучшим боксёром в олимпийском боксе признали Альберта Батыргазиева, завоевавшего на Олимпийских играх в Токио-2020 золотую медаль в весовой категории до 57 кг.



Торжественная часть церемонии прошла в Серпухове в рамках третьего Всероссийского боксёрского форума. Отмечается, что из-за пандемии последний форум состоялся в феврале 2020 года в Калининграде, поэтому при определении лучших во многих номинациях брались во внимание достижения за последние три года.



Лучшим боксёром среди женщин признана бронзовый призёр Олимпиады 2020 Зенфира Магомедалиева. Лучшими тренерами в олимпийском боксе стали Руслан Куштанов, Рашидбек Ахмедов, Нурипаша Талибов, а в профессиональном — тренер Бивола Геннадий Машьянов. Специалисты были награждены денежными сертификатами в размере 25 миллионов рублей. Сообщается, что эти средства пойдут на строительство их залов.

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