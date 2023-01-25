Бетербиев не нужен. Бивол снова изобьёт Канело и станет абсолютным чемпионом!

Приятно, когда одним из самых конкурентных дивизионов в боксе правят исключительно российские спортсмены. Разумеется, речь идёт про полутяжёлый вес, где доминируют Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. На счету уроженца Хасавюрта три чемпионских пояса, у Бивола — титул WBA. Уже через три дня Артур проведёт очередную защиту поясов: оппонентом чеченского боксёра выступит британец Энтони Ярд. Если Бетербиев победит, разговоры про его объединительный бой с Биволом вспыхнут с новой силой. Тем более что оба спортсмена искренне хотят встретиться в ринге.

Но есть одна проблема — поединок Артура и Дмитрия практически невозможно организовать. Бетербиев сотрудничает с легендарным промоутером Бобом Арумом, активно работающим на североамериканскую публику. Дела Бивола ведёт Эдди Хирн — молодой британский промоутер, которого боксёрские воротилы США, мягко говоря, недолюбливают. Компания Арума Top Rank показывает своих бойцов на каналах холдинга Showtime, Matchroom Boxing Хирна сотрудничает со Sky и гигантом DAZN. Как договориться прямым конкурентам, с учётом массы заинтересованных сторон — задача «со звёздочкой».

Да, такова оборотная сторона профессионального бокса. Конкуренция — двигатель прогресса, но именно конкуренция между промоутерами и телеканалами лишила зрителей многих потенциальных поединков с приставкой «супер». С учётом того, что Бетербиеву уже 38 лет, вероятность его долгожданной встречи с Биволом неумолимо стремится к нулю. Чудеса, конечно, случаются и в боксёрском мире, но надеяться на подобное развитие событий особо не стоит — чтобы лишний раз не разочароваться.

Тем более что Бетербиев для Бивола уже далеко не самая привлекательная цель. Реванш с Саулем Альваресом интересует Дмитрия намного больше: ведь именно сенсационная победа над Канело сделала россиянина суперзвездой бокса. Вторая схватка с легендарным мексиканцем принесёт Биволу куда больше популярности и денег, нежели противостояние со стареющим, но невероятно опасным Бетербиевым. Да и стать абсолютным чемпионом можно без того, чтобы подставлять голову под страшные кулаки соотечественника.

Да-да, Бивол готов отобрать у Канело звание абсолюта во втором среднем весе! Россиянин легко сменит дивизион, если на кону будут все титулы мексиканца: «Безусловно, я был бы мотивирован согнать до второго среднего веса ради боя за статус абсолютного чемпиона мира. Но мне нужно подумать об этом, потому что я уже много лет не выступал во втором среднем. Если у меня будет возможность подраться за все пояса во втором среднем, то давайте это обсудим. Давайте сделаем это. Я думаю, что я буду готов», — рассказывал Бивол Boxing Social.

Желания одного Дмитрия тут, конечно, мало, но промоутер Хирн уверяет, что Канело не будет против подобной схватки: «Я готов поставить голову на отсечение и заявить, что Сауль Альварес проведет бой против Бивола за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Предстоит много работы, но Дмитрий Бивол готов принять этот вызов. У него есть шанс, если он победит Канело, затем сразу же провести второй бой за звание абсолютного чемпиона против Артура Бетербиева в полутяжёлом весе», – заявил Хирн в интервью iFL TV.

Бивол и Канело действительно проведут реванш, только сменив весовую категорию Фото: Ethan Miller/Getty Images

Пока всё выглядит так, что Бивол и Канело действительно проведут реванш, только сменив весовую категорию. У россиянина и мексиканца один промоутер и телеканал, такого поединка будут ждать миллионы — так зачем Дмитрию биться с соотечественником? Бетербиева запросто можно отложить, тем более что даже в другом весе Канело будет для Бивола менее опасным соперником. Если Дмитрию удастся одолеть Сауля, он окажется на вершине мирового бокса. И тогда уже сторона Бетербиева будет в положении просителя, а команда Бивола будет ставить свои условия.