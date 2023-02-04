Бёрнс просит у UFC сделать его бой с Масвидалем пятираундовым

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в полусреднем весе UFC, хочет, чтобы его бой с Хорхе Масвидалем продлился пять раундов вместо трёх.
«Я просто хочу пять раундов. Они ведь уже делали пять раундов для Эдвардса с Диазом, делали пятираундовые бои много раз для разных поединков. Почему в этом случае они отказывают? Я настаиваю, но окончательное решение ещё не принято. Очень тяжело, когда один парень стоит на своём и отказывается. В таком случае очень сложно прийти к какому-то соглашению. У меня нет никаких сомнений, что я уничтожу Масвидаля, но в пяти раундах это было бы гарантировано», — приводит слова Бёрнса MMAFighting.
Бой Хорхе Масвидаля с Гилбертом Бёрнсом станет соглавным событием турнира UFC 287, который состоится в апреле.
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