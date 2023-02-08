Кунченко, Лаврентьев и Мухамедшин прилетели в Тюмень. Через 4 дня их ждут поединки в RCC

Через несколько дней в Тюмени состоится первый турнир по смешанным единоборствам от RCC. Сегодня ночью в первый сибирский город страны со сборов прилетели бойцы главного карда — Алексей Кунченко, Роман Мухамедшин и Денис Лаврентьев. Все они готовились в Таиланде.



«Давно дрался дома, уже не вспомнить это время. Бой дома придаёт мне определенную мощь, определённую силу. Мне хочется выйти и порадовать публику ярким выступлением», — сказал Мухамедшин.



«У меня здесь много друзей, я провёл здесь несколько сборов, ещё будучи дзюдоистом. Можно сказать, что Тюмень для меня в какой-то степени родной город», — рассказал Лаврентьев.



На этом же самолёте прилетели ещё двое участников RCC 14 — Вальмир Галиев и Иван Романов.



RCC 14 пройдёт 11 февраля в СК «Центральный». Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR.