Беллью: бой Джошуа и Франклина больше похож на оскорбление

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор, британец Тони Беллью поставил под сомнение организацию поединка в супертяжёлом весе между соотечественником Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) и американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO), который состоится 1 апреля в Лондоне.

«Франклин меньше Джошуа, да и к тому же он не самый бьющий боец. Стилистически это удобный поединок для Энтони. Сейчас ему нужно участвовать в боях, которые будут работать на него.

Франклин провёл близкий бой с Диллианом Уайтом. Я не считаю, что он победил, но это было близко. Учитывая его удар, этот поединок больше похож на оскорбление. Но нам нужно убедиться в состоянии Джошуа», – сказал Беллью в интервью DAZN.

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