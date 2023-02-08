Тренер: мы уже не увидим лучшего Джошуа. Он прошёл свой пик

Известный британский тренер Доминик Ингл высказался о карьерных перспективах двукратного чемпиона в супертяжёлом весе и соотечественника Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) после двух поражений от украинца Александра Усика.

«Лично я считаю, что мы уже не увидим лучшего Энтони Джошуа. Считаю, что он уже прошёл свой пик. И на то могут быть свои причины: богатство, нехватка дисциплины или неспособность обучиться чему-то новому. Не думаю, что мы снова увидим его на вершине.

Джошуа проявил себя, но, как по мне, его путь к боям за мировые титулы получился крайне простым. Кличко стал проверкой, но украинец уже не был прежним, Тайсон Фьюри победил его на его же заднем дворе», – приводит слова Ингла Boxing King Media.

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