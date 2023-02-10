«Сплошные разговоры без конкретики». Фьюри рассказал о переговорах по бою с Усиком
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Непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри высказался о переговорах по бою с украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
Ранее сообщалось, что выбрана предварительная дата боя — 29 апреля. Ожидалось, что поединок пройдёт в Саудовской Аравии.
«Переговоры по бою с Усиком ещё продолжаются. Сплошные разговоры и никакой конкретики. Я не сижу в социальных сетях с октября, удалил все приложения и не хочу их возвращать, потому что очень дорожу жизненной энергией. Думаю, всю информацию о поединке с Усиком или других боях нужно узнавать у промоутеров. Я поклялся в эти разговоры больше не лезть, потому что это вызывает стресс, тревогу и депрессию», — сказал Фьюри в интервью Beyond Radio.
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