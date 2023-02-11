В команде Диаза опровергли слова Чимаева о том, что Кадыров предлагал Нейту $ 2 млн

Зак Розенфилд, член команды американского бойца смешанных единоборств Нейта Диаза, отреагировал на слова Хамзата Чимаева о несостоявшемся поединке.



Чимаев с Диазом должны были подраться на UFC 279, но Хамзат не сделал вес, и бой не состоялся. При этом шведско-чеченский боец утверждал, что был готов отдать Диазу все заработанные деньги, а в дополнение к этому Рамзан Кадыров предлагал Нейту $ 2 млн, чтобы бой состоялся.



«Забавная фантастика от Хамзата. Просто не хватает частицы правды. В каком месте этой сказки Хамзат спрашивал о чём-то Нейта? И когда он сбросил вес? Когда его держали в изоляции, чтобы история не вышла наружу? Единственные миллионы, о которых мы договорились в ту пятницу — дополнительный гонорар за бой с Тони Фергюсоном, после того как Чимаев не проявил должного профессионализма», — цитирует Розенфилда ESPN.