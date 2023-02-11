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В команде Диаза опровергли слова Чимаева о том, что Кадыров предлагал Нейту $ 2 млн

В команде Диаза опровергли слова Чимаева о том, что Кадыров предлагал Нейту $ 2 млн
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Зак Розенфилд, член команды американского бойца смешанных единоборств Нейта Диаза, отреагировал на слова Хамзата Чимаева о несостоявшемся поединке.

Чимаев с Диазом должны были подраться на UFC 279, но Хамзат не сделал вес, и бой не состоялся. При этом шведско-чеченский боец утверждал, что был готов отдать Диазу все заработанные деньги, а в дополнение к этому Рамзан Кадыров предлагал Нейту $ 2 млн, чтобы бой состоялся.

«Забавная фантастика от Хамзата. Просто не хватает частицы правды. В каком месте этой сказки Хамзат спрашивал о чём-то Нейта? И когда он сбросил вес? Когда его держали в изоляции, чтобы история не вышла наружу? Единственные миллионы, о которых мы договорились в ту пятницу — дополнительный гонорар за бой с Тони Фергюсоном, после того как Чимаев не проявил должного профессионализма», — цитирует Розенфилда ESPN.

«Кадыров обещал $ 2 млн, но Диаз соскочил». Чимаева даже главный гангстер UFC боится «Кадыров обещал $ 2 млн, но Диаз соскочил». Чимаева даже главный гангстер UFC боится
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