Тактаров: реванш Махачева и Волкановски был бы очень интересен

Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров прокомментировал победу чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) и соотечественника Ислама Махачева над австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 февраля, на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.

«Махачев — мой любимый кавказский боец за всю историю из-за своего поведения и техники. Сейчас Ислам говорит, чтобы ему дали самого сильного оппонента. Он понимает, что ему нужен звёздный бой. Я считаю, не нужно ничего придумывать — рематч с Волкановски был бы очень интересным, только на нейтральной территории, не в Австралии. Может быть, Ислам захочет проверить себя в полусреднем весе, это будет уже другая история. Это очень важная победа для карьерного роста и наследия», – цитирует Тактарова «РБК-Спорт».

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