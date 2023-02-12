Тактаров: реванш Махачева и Волкановски был бы очень интересен

Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров прокомментировал победу чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) и соотечественника Ислама Махачева над австралийцем Алексом Волкановски.
Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 февраля, на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.
«Махачев — мой любимый кавказский боец за всю историю из-за своего поведения и техники. Сейчас Ислам говорит, чтобы ему дали самого сильного оппонента. Он понимает, что ему нужен звёздный бой. Я считаю, не нужно ничего придумывать — рематч с Волкановски был бы очень интересным, только на нейтральной территории, не в Австралии. Может быть, Ислам захочет проверить себя в полусреднем весе, это будет уже другая история. Это очень важная победа для карьерного роста и наследия», – цитирует Тактарова «РБК-Спорт».
Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски
- 12 февраля 2023
-
19:29
-
18:59
-
18:48
-
18:32
-
17:35
-
17:23
-
16:42
-
16:10
-
14:39
-
14:11
-
13:58
-
13:36
-
13:18
-
12:54
-
12:32
-
11:47
-
11:43
-
11:34
-
11:24
-
11:12
-
11:03
-
11:03
-
10:59
-
10:58
-
10:55
-
10:54
-
10:52
-
10:51
-
10:48
-
10:47
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:38
-
10:27